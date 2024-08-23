Сборная России осенью может провести домашний матч с командой из Азии

Сборная России по футболу осенью может сыграть дома с одной из азиатских национальных команд. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года. По этой причине в сентябре она сыграет со сборными Таиланда и Вьетнама, которые в списке из 28 вылетевших из отбора команд занимают 2-е и 4-е места согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).

"Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырех матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России", - сказал Митрофанов.

Из числа 28 азиатских сборных, потерявших шанс на участие в ближайшем чемпионате мира, наивысший рейтинг у команды Сирии (93-е место).

Команда Вьетнама в рейтинге ФИФА занимает 115-е место (игра состоится 5 сентября), команда Таиланда - 101-е (7 сентября). Также сборная России должна провести матчи в октябре и ноябре.

Российские футбольные сборные и клубы с 2022 года лишены возможности выступать в международных турнирах.