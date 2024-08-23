Нигматуллин: «Зенит» без Глушенкова — совсем другая команда

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове, а также поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

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«Что из себя представляет «Зенит» с Максимом Глушенковым и без него — на это сразу был дан ответ в матче команды с «Химками». То есть без него это была совсем другая команда. «Зенит» сейчас очень сильно зависит от Глушенкова. И это, конечно, играет в пользу «Спартака», у которого теперь появляется больше шансов на успешный результат», — приводит слова Нигматуллина «РИА Новости Спорт».

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» Максим Глушенков получил травму руки. Со «Спартаком» «Зенит» сыграет 24 августа.