С Джикии взыскали задолженность

С бывшего футболиста «Спартака» Георгия Джикии взыскали долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мировым судьей судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево были вынесены два судебных приказа о взыскании. О какой сумме идет речь, не уточняется.

30-летний защитник был капитаном «Спартака». Он ушел из команды по окончании прошлого сезона после завершения контракта. Джикия начал выступать за «Спартак» после пермского «Амкара» в декабре 2016 года.

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района города Москвы взыскал задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги с певца Сергея Жукова. Сумма долга не сообщалась. Известно, что судья вынес два судебных приказа о взыскании долга.

Также ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что оплата за услуги ЖКХ станет более справедливой. В стране введут новый механизм детализации расходов предприятий ЖКХ и прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы, указали там.