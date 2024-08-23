Защитник «Крыльев» назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Аргентины

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес сравнил чемпионаты России и Аргентины.

© ПФК «Крылья Советов»

— Я ещё слишком мало нахожусь здесь, чтобы сказать, какая команда мне нравится больше в футбольном отношении. Сейчас я в «Крыльях» и с большим уважением отношусь к городу и клубу. Сразу понял, что в Самаре любят футбол и очень поддерживают свою команду. Но все соперники, с которыми мы встречались до сих пор, были хорошего уровня. Как я уже понял, большинство команд в России стараются играть в футбол — владеть мячом, атаковать и искать голы, а не сидеть всем составом в обороне. Благодаря этому лигу отличает высокая результативность, и мне это нравится. В Аргентине футбол более закрытый. Голы забиваются реже, потому что все команды сильны в оборонительном плане. В этом главное отличие между лигами. Кроме того, в РПЛ каждый может выиграть у каждого — это ещё один признак конкурентоспособности чемпионата, — сказал Галдамес «Чемпионату».

25‑летний игрок является воспитанником клуба «Унион Эспаньола», за который провел более 100 матчей. В 2023 году Галдамес перешел в «Годой Крус», за который сыграл 50 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. Гальдамес также дебютировал за сборную Чили на завершившемся Кубке Америки в США.