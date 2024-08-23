Экс-директор «Чертаново» рассказал о характере Глушенкова

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о характере нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он задира, у него скверный характер, но помимо всего прочего он один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я встречал в жизни», — охарактеризовал Глушенкова Ларин.

25-летний футболист является выпускником школы «Чертаново».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.