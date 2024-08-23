КДК РФС планирует пересмотреть регламент после скандала с Андреевым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможных изменениях в регламенте после неподобающего поведения в адрес арбитров со стороны спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

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«Было бы правильно, если бы КДК РФС мог рассматривать дела не только лиц, внесенных в заявку, но и всех официальных представителей клубов. Мы выступим с инициативой, чтобы КДК рассматривал эти дела. И, возможно, руководство в лице исполкома или бюро исполкома примет такое решение нас поддержать», – цитирует Григорьянца «СЭ».

После матча пятого тура РПЛ, в котором «Оренбург» встречался с «Ростовом» (2:3), Андреев в нецензурных выражениях оскорбил судейскую бригаду матча, после чего применил к судьям физическую силу.

Следующий матч «Оренбург» проведет на выезде 24 августа против «Факела».

В турнирной таблице РПЛ уральская команда идет на 10-м месте. Всего «Оренбург» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения в национальном первенстве с общим счетом – 7:10.