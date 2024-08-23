Ширко: в «Спартаке» ставка сделана на иностранцев в этом сезоне, к сожалению

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко высказался о том, что в клуб пришло много легионеров в текущее трансферное окно. Напомним, этим летом состав красно-белых пополнил аргентинец Эсекьель Барко, бразильцы Виллиан Жозе и Маркиньос, а также суринамский защитник Миенти Абена.

© Чемпионат.com

«Есть политика клуба, селекционный отдел, который рекомендует футболистов в зависимости от того, сколько иностранцев может взять команда, чтобы это было безболезненно для неё. Пока ставка сделана на иностранцев в этом сезоне, к сожалению, наверное. С другой стороны, никто искусственно не может играть в основном составе. На поле выходят сильнейшие», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.