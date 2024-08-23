Стало известно, сыграет ли Клаудиньо со «Спартаком»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо избежал дисквалификации за мат по ходу матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Вместо этого игрок будет наказан денежным штрафом. Таким образом, бразилец сможет сыграть в матче против московского «Спартака».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.