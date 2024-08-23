Назван самый опасный нападающий в чемпионате России

Крайний защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный назвал 19-летнего нападающего столичного «Локомотива» Сергея Пиняева самым сложным соперником в плане индивидуальных единоборств на поле. Слова Бессмертного приводит Legalbet.

«Против кого мне было тяжелее всего играть персонально в этом сезоне? Наверное, назову Пиняева. Это очень быстрый нападающий», — сказал 20-летний правый защитник «Динамо».

В текущем сезоне Пиняев сыграл в шести матчах в составе «Локомотива» и отличился одним голом и одной результативной передачей.

Бессмертный принял участие в четырех матчах «Динамо» и пока не записал на свой счет результативных действий.

В личной встрече «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На данный момент «Динамо» набрало 12 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая только «Зениту» (13 баллов).

«Локомотив» также набрал 12 баллов, но по дополнительным показателям уступает «Динамо» и располагается на третьей строчке.