В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра проводится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 63-й минуте хозяева усилиями Николы Чумича удвоили преимущество.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали семь очков по результатам пяти игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. В последний раз «Рубин» и «Динамо» Махачкала играли друг с другом в сезоне-2022/2023. Тогда в рамках Мелбет Первой лиги казанцы дважды победили махачкалинцев (1:0 и 2:0).