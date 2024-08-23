Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского ФК

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба «Урал» за невыход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит Odds.ru.

Чиновник назвал свое высказывание шуткой.

«У нас с президентом "Урала" Григорием Ивановым все в порядке. Безусловно, есть особенности у Первой лиги, в основном это связанно с полями. Уверены, что все будет хорошо», — добавил он.

Ранее Рапопорт говорил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу «Уралу» вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Иначе расстрел», — подчеркнул он.

После шести матчей «Урал» занимает второе место в Первой лиге, набрав 13 очков. Лидирует тульский «Арсенал», в активе которого 14 очков. Екатеринбургская команда в прошлом сезоне впервые с 2013 года вылетела из РПЛ.