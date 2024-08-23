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Анчелотти рассказал, волнуется ли Мбаппе перед первым матчем на стадионе «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, давит ли на нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе осознание того, что в матче 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» состоится его первая игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в качестве футболиста «Королевского клуба».

Анчелотти рассказал, волнуется ли Мбаппе перед первым матчем на стадионе «Реала»
© Чемпионат.com

«Впервые сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в футболке «Реала» — это будет очень хороший день для Мбаппе. Болельщики возлагают на него большие надежды. Он намерен провести отличный матч. Килиан понравится фанатам», — приводит слова Анчелотти AS.

Матч «Реал» — «Вальядолид» состоится 25 августа. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Игра состоится в 18:00 по московскому времени.

Футбол
Килиан Мбаппе
Карло Анчелотти
Реал