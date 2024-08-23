Колосков поддержал инициативу КДК РФС рассматривать дела всех официальных лиц клуба

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал инициативу КДК РФС рассматривать поведение всех официальных лиц клуба.

Ранее глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ведомство будет инициировать поправку в регламент, чтобы КДК рассматривал дела всех официальных лиц клубов, а не только тех, кто был внесен в заявку на матч.

— Странно, что они этого не делали до сих пор. Это прямая обязанность КДК. Это хорошая инициатива, которую надо поддержать, — сказал Колосков «Матч ТВ».

В воскресенье «Оренбург» в гостях проиграл «Ростову» в матче МИР РПЛ со счетом 2:3. В протоколе матча зафиксировано негативное поведение спортивного директора Дмитрия Андреева в отношении арбитра. При этом Андреев не был заявлен для участия в соревновании и не мог находиться в технической зоне, его действия рассмотрит комитет по этике РФС 30 августа.