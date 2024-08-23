«Локомотив» разгромил «Динамо» в матче Молодежной лиги
«Локомотив» победил «Динамо» в матче Молодежной футбольной лиги.
Железнодорожники в пятницу на своем поле разгромили соперника со счетом 3:0. В составе «Локо» дубль оформил Арсений Гердт (69‑я и 81‑я минуты), также гол на счету Дмитрия Радиковского (51).
«Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в Группе А, «Динамо» (29 очков) располагается на предпоследнем, девятом месте.
В других матчах игрового дня «Оренбург» в гостях победил «Балтику» (3:1), а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).