Игрок клуба РПЛ рассказал о совмещении работы на заводе с футбольной карьерой

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о том, как совмещал футбольную карьеру с работой на заводе. Его слова приводит «Советский спорт».

Игрок клуба РПЛ отметил, что это было в 2019 году в Богородске Нижегородской области во время выступлений за местный «Спартак».

«В чем заключалась работа? Ничего сверхъестественного. Есть утренние смены, есть ночные. Ты приезжаешь, и тебя распределяют либо на станок, либо на разгрузку машин. Это неофициальная работа, без трудовой книжки и всех формальностей», — рассказал Пальцев.

Футболист добавил, что в «Спартаке» получал минимальную зарплату. У опытных игроков, по его словам, она доходила до 40-50 тысяч рублей в месяц.

В нынешнем сезоне Пальцев провел пять матчей в РПЛ. 23-летний игрок не отметился результативными действиями.