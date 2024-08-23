«Рубин» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го РПЛ

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу казанцев.

На 45-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 63-й минуте Никола Чумич удвоил преимущество хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 10 очков по результатам шести игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке, заработав за шесть туров пять очков.