«Наполи» готов предложить «МЮ» € 25 млн за покупку Мактоминея

«Наполи» заинтересован в 27-летнем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Скотте Мактоминеи и готов предложить € 25 млн за трансфер футболиста. Об этом сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант не только с полноценным переходом шотландского игрока, но и с арендой. Ранее в СМИ появлялась информация, что «красные дьяволы» оценивают Мактоминея в € 30 млн, а также не рассматривают вариант с его арендой.

Мактоминей является воспитанником «Манчестера Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.