Холанн обошел Месси и Роналду по числу голов в среднем за матч

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн признан лучшим футболистом нынешнего века по среднему количеству голов, забитых за матч.

© Российская Газета

Выступающий за "Манчестер Сити" Холанн, по данным PopFoot, в среднем за игру забивает 0,82 гола. Это лучший результат среди всех игроков XXI века.

На второй строчке по этому показателю аргентинец Лионель Месси, ныне играющий в США за "Интер Майами", - 0,78. Португалец Криштиану Роналду, защищающий цвета саудовского "Аль-Насра", лишь третий - 0,73 гола в среднем за матч.

В топ-5 также вошли перешедший в мадридский "Реал" француз Килиан Мбаппе - 0,72 и поляк Роберт Левандовский из "Барселоны" - 0,70.