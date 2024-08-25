Эракович высказался об объятиях тренера «Спартака» Станковича

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович извинился за удаление в матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом он заявил «Матч ТВ», высказавшись также об объятиях главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

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Станкович прежде работал с Эраковичем в «Црвене Звезде». На послематчевой пресс-конференции он назвал игрока сыном. Футболист сдержанно ответил на это.

«В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки», — сказал игрок.

«Зенит» сыграл со «Спартаком» вничью 0:0. При этом красно-белые играли в большинстве с 62-й минуты после того, как Эракович получил вторую желтую карточку.