Аутсайдер РПЛ обыграл «Оренбург»

«Факел» обыграл «Оренбург» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего Николая Гиоргобиани.

«Факел» остается одним из аутсайдеров чемпионата. Благодаря первой победе в сезоне воронежский клуб набрал четыре очка и поднялся с 16-й позиции на 14-ю. «Оренбург» имеет в активе пять очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Факел» встретится на выезде с «Ростовом». «Оренбург» примет на своем поле московское «Динамо». Обе игры состоятся 1 сентября.