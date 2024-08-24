Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин забил гол в матче первого тура чемпионата Кипра по футболу с "Кармиотиссой".

© пресс-служба клуба "Арис"

Кокорин отличился на 60-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу "Ариса". Российский нападающий начал матч с первых минут и вышел на поле с капитанской повязкой. На 69-й минуте он был заменен. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Форвард выступает за "Арис" с 2022 года. В 2023 году "Арис" впервые выиграл чемпионат и суперкубок страны. Российского нападающего признали самым ценным игроком чемпионата и лучшим футболистом года на Кипре.

В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские "Динамо" и "Спартак", "Сочи", петербургский "Зенит", в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую "Фиорентину", не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.

Во втором туре "Арис" дома 30 августа сыграет с командой "Омония 29 мая".