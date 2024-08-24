«Ахмат» и «Химки» сыграли вничью

Гости вышли вперед на 31-й минуте после точного удара вингера Резиуана Мирзова. На 67-й минуте подмосковная команда удвоила преимущество благодаря голу нападающего Александра Руденко. Однако хозяева поля забили два мяча в течение трех минут и сумели сравнять счет. На 74-й минуте отличился защитник Александр Жиров, а на 76-й минуте новичок грозненцев Фелиппе Кардосо. Победу для хозяев едва вырвал защитник Лукас Ловат, забив на 93-й минуте матча. Но точку в противостоянии поставил форвард Антон Заболотный на 8-й добавленной минуте к основному времени.

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