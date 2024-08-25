Тренер «Барселоны» Ханси Флик оценил вклад Левандовского в победу над «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими впечатлениями от игры Роберта Левандовского после победы над «Атлетиком» из Бильбао (2:1).

© Чемпионат.com

«Я очень доволен Левандовским. Он работает и тренируется на высшем уровне, отлично прессингует… Я знаю лучшего Леви, и я вижу его здесь тоже. Если ты в хорошей форме и сохраняешь позитивный настрой, ты всегда будешь выделяться. Левандовский продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры независимо от возраста. В первой половине встречи он создал несколько опасных моментов и сыграл ключевую роль в нашей победе», — приводит слова Флика MARCA.

Напомним, победу сине-гранатовым принёс Роберт Левандовски, забив решающий гол на 75-й минуте, что позволило команде взять три очка.