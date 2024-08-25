Алексей Миранчук рассказал, как его приняли в «Атланте»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как его приняли в новой команде.

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«Я не ожидал, что партнёры по команде так тепло меня встретят. Они были доброжелательны ко мне, и я ценю каждого. Для меня действительно важно чувствовать комфорт, чувствовать себя частью команды, частью семьи. Я благодарен всем и жду ближайшего матча», — сказал Миранчук в интервью клубному телевидению.

25 августа «Атланта Юнайтед» проведёт матч с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.