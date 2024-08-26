Мирзов объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «Ахмата»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал «Матч ТВ», что не стал праздновать гол в ворота «Ахмата» из‑за уважения к грозненскому клубу, в котором он играл ранее.

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«Химки» в субботу в гостевом матче шестого тура МИР РПЛ сыграли вничью с «Ахматом» — 3:3. Мирзов стал автором первого гола гостей. Он выступал за грозненский клуб в 2015–2017 годах.

— Вы отказались праздновать гол. Дань уважения «Ахмату»?

— 100%. Я играл за команду, уважаю клуб, меня приняли в «Ахмате» как своего, здесь у меня много хороших знакомых. Поэтому я не хотел праздновать гол.

— Сезон длится уже месяц. Удалось ли вернуться к своей прежней форме?

— Потихоньку вливаюсь, все же новая команда и партнеры. В целом все хорошо, коллектив отличный, руководство нас поддерживает. Что касается футбола, то бывают моменты, где я хочу сыграть лучше, — сказал Мирзов «Матч ТВ».

Следующий матч «Химки» проведут 28 августа в гостях против «Локомотива» в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.