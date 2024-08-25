«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

Московское "Динамо" со счетом 0:1 проиграло "Краснодару" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 25-й минуте забил Виктор Са.

На 80-й минуте поле вынужденно покинул вратарь "Динамо" Андрей Лунев, получивший повреждение в столкновении с форвардом "Краснодара" Джоном Кордобой. Вместо Лунева вышел Игорь Лещук.

"Динамо" набрало 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" идет четвертым, также имея в активе 12 очков. Столько же очков набрал столичный "Локомотив", железнодорожники, имеющие матч в запасе, занимают вторую строчку. Лидирует петербургский "Зенит" (14 очков).

В следующем туре подопечные Марцела Лички 1 сентября в гостях сыграют с "Оренбургом", а 28 августа примут самарские "Крылья Советов" в матче группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" в Кубке России в тот же день сыграет на выезде с "Пари Нижний Новгород", а 1 сентября в гостях встретится с "Локомотивом" в седьмом туре РПЛ.