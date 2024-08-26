В РФС отреагировали на призыв Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что Российский футбольный союз не может в одностороннем порядке игнорировать правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу времени трансляций матчей.

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«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения. Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию. В прошлом году подобных призывов от телеканала я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен. Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки призвала РФС перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию при определении времени показа матчей Кубка России, в связи с тем, что УЕФА отстранил российские команды от своих турниров. Отметим, что большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с игроками в еврокубках многие встречи начинаются не вечером, а днём.