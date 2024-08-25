Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон»

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2.

На второй минуте счёт в матче открыл «Челси»: забил нападающий Николас Джексон. На 27-й минуте счёт сравнял нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер снова вывел свою команду вперёд. Однако спустя шесть минут «Вулверхэмптон» снова восстановил равновесие: забил Йёрген Странн Ларсен.

Во втором тайме «Челси» довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте забил нападающий «Челси» Нони Мадуэке с передачи Коула Палмера. На 58-й минуте Мадуэке оформил дубль, а Палмер отдал вторую голевую передачу в матче. На 63-й минуте Мадуэке снова забил с передачи Палмера. На 80-й минуте забил нападающий «Челси» Жоау Феликс, которому ассистировал Педру Нету.

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.