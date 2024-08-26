Олусегун: 50% России болеет за «Краснодар»

Нигерийский футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что 50 процентов России болеет за «быков».

© Чемпионат.com

«Уверен, каждый человек любит и уважает «Краснодар», у нас всегда много болельщиков на домашних и выездных играх. Я думаю, что 50% России болеет за «Краснодар», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встречался с «Динамо». Матч проводился на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан. По состоянию на сегодняшний день команда Мурада Мусаева располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.