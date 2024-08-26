Фланговый нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар пытался вернуться в «Барселону» этим летом. Футболист предложил каталонцам свои услуги, но клуб отказался от его кандидатуры, информирует журналист Жерар Ромеро.

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Отмечается, что «Барселона» действительно искала усиление на левый фланг атаки. От Неймара клуб отказался из-за серьёзной травмы игрока. Также, вероятно, сине-гранатовые не смогли бы удовлетворить финансовые запросы звёздного бразильца.

Напомним, нападающий получил тяжёлую травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира — 2026 с Уругваем, в котором бразильцы проиграли со счётом 0:2.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами. Ранее бразилец выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос».