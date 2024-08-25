Дубль Гальдамеса помог «Крыльям Советов» одержать волевую победу над «Пари НН»

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.

На 57-й минуте уругвайский полузащитник Хуан Босельи вывел «Пари Нижний Новгород» вперёд. На 71-й минуте чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прямым ударом со штрафного сравнял счёт в матче. Спустя ещё пять минут Гальдамес оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте вингер Франко Ороско забил третий мяч самарцев.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.