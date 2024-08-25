В "Динамо" заявили, что у голкипера Андрея Лунева подозрение на сотрясение мозга

Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунев мог получить сотрясение мозга в столкновении с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Похоже на сотрясение мозга, но все определит врач, - сказал Гафин. - Лунев поедет на томографию, так идет по регламенту".

Матч "Динамо" - "Краснодар" прошел в воскресенье и завершился поражением хозяев со счетом 0:1. "Результатом недовольны, но за игру не стыдно. Было много моментов, но не реализовали. Неудачная серия с "Краснодаром" затягивается, не добрали свои очки. Мы в гонке, чемпионат продолжается", - добавил председатель совета директоров "Динамо".