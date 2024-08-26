Звездный новичок «Реала» ответил на критику в свой адрес

Новичок мадридского «Реала» Эндрик высказался о критике в свой адрес. Накануне бразилец забил свой первый гол в составе «Королевского клуба», отличившись в матче с «Вальядолидом» (3:0).

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«Мы все счастливы. «Реал» выиграл со счетом 3:0, моя семья здесь и знает, как много я работал и страдал. Они проходили это вместе со мной. Окружающие критиковали меня, мою семью и мою девушку. Мы через многое прошли, и пережить этот момент [дебют на «Бернабеу»] – прекрасно», — сказал Эндрик в интервью клубной пресс-служба «Реала».

Эндрик стал самым молодым иностранным игроком, забившим за «Реал» за всю историю Ла Лиги. Он перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале». Видео: