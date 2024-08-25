«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на первое место в таблице РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче шестого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Алексей Батраков, Илья Самошников и Наир Тикнизян. У гостей дубль оформил Роналдо.

«Локомотив» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Петербургский «Зенит» (12) идет вторым. «Ростов» (8) располагается на восьмой строчке.

В следующем туре железнодорожники примут «Краснодар» 1 сентября, в этот же день «Ростов» дома сыграет против воронежского «Факела».

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Чемпионат России. 2024-25. Тур 06

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (2:1)

Голы: Батраков, 10. Самошников, 37. Тикнизян, 46. — Роналдо, 13, 90.