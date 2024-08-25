Батраков высказался о результатах «Локомотива» в первой части сезона

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков после победы над «Ростовом» в матче 6-го тура РПЛ со счётом 3:1 оценил результаты своей команды в первой части сезона.

«Пока это только промежуточный результат. Чемпионат только начался. Надо смотреть на дистанции и продолжать работать. Готовиться к матчу с «Краснодаром» надо как обычно, а на игре выкладываться и стараться играть в футбол», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.