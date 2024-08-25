Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Болонью»

«Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Джованни Ди Лоренцо, Джованни Симеоне и Хвича Кварацхелия, также записавший в актив результативную передачу.

«Наполи» одержал первую победу под руководством Антонио Конте, набрал 3 очка и занимает 11‑е место в таблице Серии А, «Болонья» (1 очко) идет 18‑й.

В следующем туре 31 августа неаполитанцы примут «Парму», «Болонья» в этот же день сыграет дома с «Эмполи».

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Чемпионат Италии. 2024-25. Тур 02

«Наполи» (Неаполь) — «Болонья» (Болонья) — 3:0 (1:0)

Голы: Ди Лоренцо, 45. Кварацхелия, 75. Симеоне, 90.