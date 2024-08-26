Ньямси высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о лидерстве железнодорожников в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По словам футболиста, первое место в турнирной таблице помогает повысить уверенность команды.

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— Что скажете по игре с «Ростовом»?

— Отличный матч. Нам было непросто. Мы приложили много усилий, чтобы победить. Мы остаёмся дисциплинированными на поле, поэтому команда очень рада победить.

— Ожидали, что сможете подняться на первое место?

— Это отлично для команды. Первое место помогает повысить уверенность. Мы обязаны продолжать в том же духе. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» по итогам шести стартовых туров нового сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Действующий чемпион страны, «Зенит», идёт на второй строчке в таблице.