Консейсау близок к переходу в «Ювентус»

Нападающий «Порту» Франсиску Консейсау прилетел в Турин, чтобы подписать контракт с «Ювентусом», сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.

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По информации журналиста, 21‑летний португальский нападающий в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Аренда обойдется «Ювентусу» в семь миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Консейсау провел в чемпионате Португалии 27 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

В составе сборной Португалии на чемпионате Европы 2024 провел четыре матча и забил один гол.