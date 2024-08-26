Глава «Динамо» объяснил, как клубу приблизиться к «Зениту»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, как бело-голубых не терять возможность приблизиться к «Зениту».

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— Почему команды РПЛ постоянно упускают возможность приблизиться к «Зениту»? Это психология?

— Может быть. Но здесь сложно искать универсальную причину. В нашей команде достаточно игроков высокого уровня, футболистов национальных сборных, которые выигрывали золото и Кубки. Говорить о том, что ребятам не хватает опыта, — неправильно. Надо больше работать руководству, спортивному блоку, тренерскому штабу и самим футболистам, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Динамо» также набрало 12 очков и находится на четвёртом месте.