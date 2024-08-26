«Челси» представил новую черно-розовую форму

Английский футбольный клуб «Челси» на своём официальном сайте представил новую третью форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

© Чемпионат.com

«Наш новый третий комплект формы олицетворяет взрыв свежей креативности и отношения, который потряс западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинул молодёжь на передний план таким образом, что это по-прежнему находит отклик и сегодня», — говорится в заявлении на сайте лондонцев.

© ФК "Челси"

© ФК "Челси"

В нынешнем сезоне «Челси» провёл два матча в английской Премьер-лиге. В 1-м туре «синие» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Во 2-м туре «синие» на выезде разгромили «Вулверхэмптон» со счётом 6:2. На данный момент команда из Лондона занимает восьмое место в турнирной таблице.