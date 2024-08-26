КДК РФС может оштрафовать «Пари НН» за нарушение регламента

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК может оштрафовать «Пари НН» за нарушение регламента.

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«После окончания матча «Крылья Советов» — «Пари НН» не все футболисты команды «Пари НН» прошли через микст-зону.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Илича. Это первое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.