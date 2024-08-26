Новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды

Слот стал первым тренером, который выиграл первые две игры во главе "Ливерпуля"
Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот стал первым специалистом, которому удалось выиграть первые две игры во главе мерсисайдцев.
Во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Брентфорд». В первом туре мерсисайдцы одолели «Ипсвич» (2:0).
На посту тренера «Ливерпуля» Слот заменил немца Юргена Клоппа. Клопп покинул команду после завершения сезона-2023/24. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.
Слот в качестве тренера стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом» в сезоне-2022/23.
В следующем туре «Ливерпуль» померится силами с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет первого сентября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени. После этого матча команды уйдут на перерыв на игры сборных. 14 сентября «Ливерпуль» в рамках АПЛ на своем поле примет «Ноттингем Форест».