Новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот стал первым специалистом, которому удалось выиграть первые две игры во главе мерсисайдцев.

Во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Брентфорд». В первом туре мерсисайдцы одолели «Ипсвич» (2:0).

На посту тренера «Ливерпуля» Слот заменил немца Юргена Клоппа. Клопп покинул команду после завершения сезона-2023/24. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Слот в качестве тренера стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом» в сезоне-2022/23.

В следующем туре «Ливерпуль» померится силами с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет первого сентября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени. После этого матча команды уйдут на перерыв на игры сборных. 14 сентября «Ливерпуль» в рамках АПЛ на своем поле примет «Ноттингем Форест».