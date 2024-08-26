Колосков назвал слабость «Динамо»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков после поражения московского «Динамо» от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что бело-голубых нужно прибавлять в мужской игре, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» нужно прибавить в мужской игре, борьбе. В первом тайме почти все единоборства «Динамо» проиграло. Во втором тайме было видно, что потенциал есть у команды», — сказал Колосков.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на третьей позиции. На первом месте идет московский «Локомотив», набрав 15 баллов.