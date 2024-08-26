Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Эрикссон

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон скончался на 77-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном его сайте.

© Zuma/TACC

В начале года Эрикссон заявил, что у него обнаружена терминальная стадия рака поджелудочной железы. Сообщается, что бывший тренер умер утром дома в окружении семьи.

«Близкие оплакивают дочь Лину, сына Юхана с женой Аманой и внучкой Скай, отца Свена, девушку Янисетт с сыном Алсидесом, брата Ларса-Эрика с женой Юмнонг. Семья просит с уважением отнестись к их желанию скорбеть наедине и не связываться с ними», - подчеркивается в сообщении.

Большую часть своей карьеры Эрикссон работал с национальными командами. В таком списке - сборная Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Среди европейских клубов, которые он тренировал, - «Рома», «Бенфика», «Фиорентина».