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Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречи этой стадии пройдут 27 и 28 августа

Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
© Чемпионат.com

27 августа (вторник)

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин, АVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Акрон»«Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Алексей Сухой, АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак»«Динамо» Махачкала: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов, АVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Рубин»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Карасёв, АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Колобаев.

28 августа (среда)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Алексей Лунев, Артём Перов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Кирилл Левников, АVAR – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Фёдоров; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков, АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалёв, АVAR – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов, АVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

Футбол
Иван Абросимов
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Иван Сараев
Артем Перов
Роман Сафьян
Евгений Буланов
Егор Болховитин
Иван Сиденков
Алексей Амелин
Александр Колобаев
Дмитрий Сафьян
Наиль Сейфетдинов
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Артур Федоров
Максим Ковалев
Эдуард Малый
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Дмитрий Жвакин
Владислав Безбородов
Антон Фролов
Роман Галимов
Юрий Баскаков
Евгений Турбин
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Сергей Мартынов
Алексей Сухой
Денис Петров
Игорь Князев
Дмитрий Ермаков
Игорь Панин
Александр Чекалин
Сергей Зуев
Алексей Лунев
Кирилл Левников
Александр Машлякевич
Артем Любимов
Сергей Чебан
Олег Соколов
Сергей Иванов
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