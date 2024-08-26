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Экс-тренер сборной России похвалил Галактионова за работу с молодыми игроками

Преимущество московского «Локомотива» над другими командами заключается в том, что главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов умеет работать с молодыми футболистами. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Экс-тренер сборной России похвалил Галактионова
© РИА Новости
«Для меня лидерство «Локомотива» примечательно. Во вчерашнем матче из 11 футболистов стартового состава было 10 россиян. При этом почти что вся атака и средняя линия — это молодые люди, от 18 до 24 лет. Это говорит о том, что есть специалисты в нашем футболе, такие, как Галактионов, которые знают, как работать с российскими игроками. И эта команда под его руководством создает очень здоровую конкуренцию тем командам, где играют максимум три российских футболиста, а остальные — привозные, те люди, которые должны давать сильный продукт. «Локомотив» нащупал свою игру. Не без проблем, но эти проблемы решаются. Команда играет в очень динамичный и очень быстрый футбол, и на сегодняшний день, на мой взгляд, вполне закономерно находится в числе лидеров нашего чемпионата», — сказал Игнатьев.

Накануне в Москве состоялась встреча «Локомотива» и «Ростова» в рамках 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), она завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2. В составе хозяев Алексей Батраков забил мяч и отметился результативной передачей, также по голу записали на свой счет Илья Самошников и Наир Тикнизян. В составе ростовской команды дубль оформил Роналдо. После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит». Ростовчане с восемью баллами идут на восьмой строчке.

Футбол
Наир Тикнизян
Илья Самошников
Алексей Батраков
Михаил Галактионов
Борис Игнатьев
СБОРНАЯ РОССИИ
Зенит