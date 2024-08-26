Мостовой поделился воспоминаниями об Эрикссоне

Слуцкий о критике: «Не понимаю, как два месяца в «Рубине» могут перечеркнуть 20 лет успешной работы. Боуэн, Эдегор, Хвича, Головин говорили о вкладе в их карьеру – мне важна их оценка, а не чья-то»