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Мостовой об Эрикссоне: «Он пригласил меня в европейский футбол. Был очень скромным, культурным, общительным человеком. Никогда не видел, чтобы Свен-Йоран на кого-то кричал»

Александр Мостовой рассказал о работе со Свеном-Йораном Эрикссоном.

Мостовой поделился воспоминаниями об Эрикссоне
© globallookpress.com

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался от рака в понедельник утром в возрасте 76 лет. Шведский специалист пересекался с Мостовым в «Бенфике».

«Эрикссон – это тот человек, который пригласил меня в европейский футбол, когда в советском чемпионате я был одной из звезд. У меня остались о нем очень приятные воспоминания. Он был очень скромным, интеллигентным, культурным, общительным человеком. Я никогда не видел, чтобы он на кого-то кричал или ругался. После перехода из «Спартака» меня это особенно поражало», – сказал Александр Мостовой.
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