«Валенсия» проявила интерес к защитнику «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте привлёк внимание «Валенсии». Испанский клуб рассматривает возможность аренды парагвайского футболиста. Об этом сообщает журналист Relevo Начо Санчис.

© Чемпионат.com

По информации источника, Дуарте является фаворитом руководства «Валенсии» на случай ухода Дженка Озкаджара, который близок к переходу в «Вальядолид». Отмечается, что владелец испанского клуба Питер Лим одобрил расходы на усиление обороны в размере, не превышающем доход от перехода Озкаджара. Ожидается, что трансфер турецкого защитника принесёт «Валенсии» около € 1,4 млн.

«Валенсия» намерена взять нового защитника в платную аренду, чтобы уложиться в установленные финансовые рамки.

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо». В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл за красно-белых 33 матчей во всех турнирах.