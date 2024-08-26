Вратарь «Челси» выступил с обращением к своей команде

Голкипер «Челси» Роберт Санчес заявил, что крупная победа над «Вулверхэмптоном» (6:2) во втором туре чемпионата Англии – это шаг в правильном направлении, и призвал своих товарищей по команде не сбавлять обороты.

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В этом матче свой первый хет-трик в карьере оформил 22-летний полузащитник «синих» Нони Мадуэке.

«Приятель, поздравляю Нони [Мадуэке]. Он этого заслуживает. Он начал сезон в огне и очень усердно работает на тренировках. Я думаю, что мы провели хорошую игру, и мы должны продолжать с тем же голодом и решимостью. Это правильный путь – у нас много игр в этом сезоне, и нам нужны все, так что, надеюсь, мы сможем развить это успех сейчас», – приводит слова Санчеса Telecomasia.net.

29 августа «Челси» сыграет ответный матч плей-офф Лиги конференций против швейцарского «Серветта». Первая игра в Лондоне завершилась победой «синих» со счетом 2:0. Затем «Челси» ждет домашняя встреча с «Кристал Пэлас» в третьем туре АПЛ. Это будет последняя игра перед паузой на матчи сборных.