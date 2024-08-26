Сафонова обязали выплатить экс-супруге 60 млн рублей

Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Также по информации источника, голкипер обязан каждый месяц выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.